LIVE | GA Eagles met dezelfde elf als in Heerenveen op jacht naar zege op Heracles

Actiegroep verliest rechtszaak: tien bomen in Deventer binnenstad mogen gekapt worden

De tien bomen op de pleinen rond de Lebuinuskerk mogen worden gekapt. Dat heeft de rechter besloten, in een kort geding dat was aangespannen door de Deventer Bomenstichting. Ondanks hun bezwaren is de gemeente in het gelijk gesteld. De voorzitter van de Bomenstichting laat vrijdagavond weten dat ze in beroep gaan bij de Raad van State.

21 januari