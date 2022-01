LIVE | GA Eagles met invallers Heil en Kuipers op jacht naar gelijkmaker tegen Heracles

Go Ahead Eagles gaat in de Overijsselse derby tegen Heracles Almelo op jacht naar de eerste eredivisiezege sinds 27 november vorig jaar. Trainer Kees van Wonderen kiest toch wel enigszins verrassend voor dezelfde elf als tegen SC Heerenveen, dat woensdag in de beker met 0-1 werd verslagen.

- Bij GA Eagles ontbreken Marc Cardona, Giannis Botos, Martijn Berden, Gerrit Nauber en Sam Crowther vanwege blessures. De eerste drie zitten wel in de laatste fase van hun revalidatie. Yacine Bourhane verblijft nog met zijn land de Comoren op het toernooi om de Afrika Cup. Warner Hahn is afwezig wegens ziekte.

- Bas Kuipers en Ogechika Heil keren terug in de Deventer selectie. Zij lieten uit voorzorg de wedstrijd tegen Heerenveen schieten vanwege respectievelijk recente knie- en hamstringproblemen. Twee wedstrijden binnen drie dagen was nog te veel van het goede.

- Voor Andries Noppert is het zijn basisdebuut in de eredivisie. Derde keeper Nando Verdoni zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

- GA Eagles boekte de laatste zege in de eredivisie op 27 november 2021 uit tegen Willem II. Boyd Lucassen tekende in Tilburg voor het winnende doelpunt.

- De laatste eredivisietreffer van Deventer makelij dateert van iets recenter: op 5 december 2021 in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-2). Inigo Cordoba maakte dat doelpunt en is met 6 treffers in de competitie en 2 in de beker ook topscorer van GA Eagles.

- GA Eagles en Heracles treffen elkaar al voor de derde keer dit seizoen. Op 10 juli speelden de teams tijdens de voorbereiding in Almelo tegen elkaar en won Heracles met 1-0. Op 16 oktober eindigde een knotsgek duel tijdens de competitie in Deventer in 4-2. GA Eagles speelde het laatste kwartier met negen man na rode kaarten voor Giannis Botos en Isac Lidberg.

- Luuk Brouwers en Mats Deijl scoorden in dat duel namens GA Eagles, Heracles produceerde via Mats Knoester een eigen doelpunt. Rai Vloet en Marco Rente waren trefzeker namens Heracles.

- De laatste keer dat Heracles - GA Eagles in Almelo in de eredivisie werd gespeeld was op 19 november 2016. Heracles won met 2-1 door twee goals van Samuel Armenteros. Via Jarchinio Antonia was GA Eagles nog wel op voorsprong gekomen.

- Go Ahead Eagles staat na 19 speelronden met 21 punten op de 11de plaats in de eredivisie. Heracles staat 12de met 19 punten.

- De aftrap in stadion Erve Asito is zondag om 14.30 uur.

- Jannick van der Laan is de scheidsrechter van dienst in Almelo.