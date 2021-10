LIVE: GA Eagles met verwachte basisploeg op zoek naar eerste eredivisiezege op Heracles in vijftig jaar

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | IJsselland is niet eens de ‘slechtste’ wat betreft corona, verschil­len tussen plaatsen zijn groot

15 oktober De forse stijging van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in IJsselland heeft de laatste 48 uur niet verder doorgezet. Maar van een daling is ook nog geen sprake: het aantal blijft hoger dan gemiddeld in Nederland. In Noord- en Oost-Gelderland is er wel opnieuw een hoger aantal dan een dag eerder.