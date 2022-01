LIVE | GA Eagles verdedigt in tweede helft kleine marge tegen Heerenveen

VOORBESCHOUWING GA Eagles jaagt op eerherstel na echec tegen RKC, maar moet Heil missen in bekerduel met Heerenveen

In tijden van nood is de KNVB-beker een hartverwarmend uitstapje. Waar Go Ahead Eagles in de eredivisie in een zwarte fase bivakkeert en al zeven weken geen duel won, aast trainer Kees van Wonderen met zijn ploeg dinsdagavond (21.00 uur) op een bekerstunt in de achtste finale tegen Heerenveen.

