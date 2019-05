LIVE - Go Ahead Eagles móet scoren tegen RKC om te promoveren: 3-3

liveblogVoor Go Ahead Eagles is vanavond het moment van de waarheid. Nadat uit bij RKC Waalwijk door geen van beide ploegen werd gescoord, wordt in de Adelaarshorst bepaald welke club promoveert naar de Eredivisie. De Stentor is erbij. Volg hier de hele avond de wedstrijd, maar ook de sfeer in het stadion en in de Deventer binnenstad.