LIVE: Hondenfokker Lettele voor de rechter wegens verwaarlozing

Mogen Deventer verkeersca­me­ra's meekijken tot de voordeur?

13 september Tasten camera's die op een aantal punten in Deventer staan en de verkeerssituatie in de gaten houden de privacy van aanwonenden aan? ,,Via de camerabeelden kun je precies zien of iemand thuis is of niet”, zegt GroenLinks-raadslid Anne van der Meer.