Live met verkeerscamera's meekijken in Deventer kan nog steeds

Metamorfo­se: Van een lege Heilig Hart kerk naar een straks bruisend schoolge­bouw in Deventer

17 februari Van de buitenkant is de Heilig Hart nog dezelfde kerk. Er staan alleen al tijden busjes en werkcabines opgestapeld op het voorterrein. Bouwmensen lopen af en aan. Maar op het oog is er nog weinig te zien. Binnen des te meer. De bouwers hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de nieuwe Deventer school in mei open kan. De contouren van tien lokalen in het middenschip tekenen zich af. Een kijkje in de kerk die school gaat worden.