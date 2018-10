Locatie 'waterfabriek' in Wilp-Achterhoek medio 2019 bekend

Glazen gymzaal in de Vijfhoek blijft voorlopig nog een broeikas

9:13 Het lekkere nazomerweer heeft voor de gebruikers van de sportzalen aan het Andriessenplein in De Vijfhoek één groot nadeel. Het sporten in de zaal is op een zonnige dag bijna ondoenlijk, omdat de temperatuur gemakkelijk oploopt tot 40 graden of hoger. Een probleem dat al zeker tien jaar bekend is, maar niet gemakkelijk op te lossen is.