Lochem schrapt raadsvergadering vanwege corona, Zutphen stelt huisbezoek voor zorg en maatschappelijk werk uit

Cafés en restaurant binnen een kwartier leeg, verbijster­de onderne­mers en klanten op straat

15 maart Wat in Deventer binnen een kwartier gebeurt deze zondagavond, had niemand ooit voor mogelijk kunnen houden. Terwijl mensen hun eten nog op tafel hebben, komen handhavers langs. Om 18 uur moet de horeca gesloten zijn. Dat is nog geen half uur eerder door minister Bruno Bruins bekend gemaakt. Om kwart over zes zijn de zaken leeg en blijven de ondernemers verbijsterd en met lege handen achter. ‘Tot over drie weken, hopen we dan maar', wensen klanten hen vertwijfeld toe.