Lockdownstress in de binnenstad: ‘Kijk dan hoe druk het is. Deventer laat ons niet vallen’

Video Eindelijk gaat in Deventer het koeienmest-gas voor 600 huishou­dens stromen: ‘We worden er niet rijk van’

Van het gas af? Dacht het niet, vinden vijf Deventer melkveehouders. Gezamenlijk leggen ze vanuit het buurtschap Oxe een kilometerslange biogasleiding aan. Over een dik halfjaar stroomt er gas van koeienmest naar twee bedrijven. Na lang wachten is het miljoenenproject van start gegaan. ,,We willen dat meer boeren zich gaan aansluiten.’’

16 december