Locomotief krijgt nieuw plekje aan Hanzeweg in Deventer

Deventer houdt vast aan ontruiming Villa Kakelbont

21 februari Het is de rechter in Zwolle niet gelukt om nog iets van een minnelijke schikking tot stand te brengen tussen kraker Pieter Huitink, bewoner van Villa Kakelbont aan de Zutphenseweg, en de gemeente Deventer, die hem er zo spoedig mogelijk uit wil hebben. Over twee weken wordt bekend of gedwongen ontruiming toegestaan is.