Loes Adegeest uit Deventer wint in Australië eerste koers in WorldTour: ‘Het is ongelooflijk’

GA Eagles kan tegen AZ de record­ploeg van 1970 onttronen

Het huidige team moet het record van 11 duels op rij zonder nederlaag nu nog delen. Maar Go Ahead Eagles kan woensdag in de Adelaarshorst tegen AZ (aftrap 18.45 uur) de ploeg die dat kunstje in 1970 ook flikte, onttronen en de kroon alleen voor zichzelf opeisen.

25 januari