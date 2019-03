Lokale voetbalplaatjes: waarom een hit?

Video Provoceren­de Henk praat expres wél in de stilte­coupé

9:50 De schrijvers van brieven aan deze krant fascineren columnist Özcan Akyol mateloos. Wat maakt iemand zo boos of gepassioneerd dat hij of zij de moeite neemt een brief te schrijven? In de videoserie Brieven met Eus gaat hij bij ze langs. Vandaag bezoekt hij Henk, een gepensioneerde leraar die jongeren adviseert vooral níet het onderwijs in te gaan.