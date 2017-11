Looschool Bathmen maakt moestuin van schoolplein

Loonwerker Tuller heeft vorige week het halve schoolplein afgegraven. Nu is het tijd om de opgebrachte zwarte grond in tien tuintjes te gaan verdelen. Dat laten de 26 kinderen van de Looschool zich geen tweede keer zeggen. Waar ze eerder alle tegels uit het plein sloopten maken ze nu looppaadjes. Ze kunnen niet wachten totdat ze kunnen gaan zaaien.

Maar om plantjes te zien groeien moet eerst de winter voorbij zijn, weten ze. Toch moest nu de grond erin. Want dan kunnen ze in het voorjaar gaan zaaien. Wat wel kan is nu al de plekjes verdelen. Met tien tuintjes worden de kinderen van kleuter tot groep 8 verdeeld in twee- en drietallen. Grote boerenzonen die al bijna naar de grote school gaan helpen eensgezind de kleuterschoolgenoten. Zo gaat dat op een school waar je eigenlijk maar genoeg kinderen voor een groep hebt.

De Looschool krijgt er volgend jaar zes kinderen bij, en is zo in ieder geval verzekerd van nog een jaar onderwijs in de kleine buurtschap. En nadat deze zomer een compleet nieuw onderwijsteam en een nieuwe methode geïntroduceerd werd, is het nu, net als in de moestuintjes straks, tijd om te groeien. In leerlingaantal natuurlijk, maar ook in de klassen.

Tablet

Juf Adinda Biekmann heeft de 18 kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Dat was in de eerste weken wel even zelf minstens drie keer het wiel uitvinden. Eerder had de school drie groepen, nu twee. ,,De kinderen hebben nu allemaal hun eigen agenda en we werken met snappet. Met snappet werken kinderen op hun eigen niveau op een tablet. In hun agenda schrijven ze wat ze die dag moeten doen. Maar wat leuk is dat ik er nu achter kom dat er ook heel veel dingen overlappen. Dat instructie soms best voor alle groepen tegelijk kan. Zoals met de verhoudingstabellen. Alle groepen zijn op een ander niveau, maar dat maakt voor de uitleg niet uit. En met Engels voor 7/8 doen 5 en 6 lekker mee. Vinden ze reuze-interessant. Ze doen iets wat ze nog niet hoeven te leren. Het is af en toe wat puzzelen met waar je les in geeft en wat ze zelf kunnen. Kinderen kunnen elkaar ook helpen.''

Kraampje

Met de moestuintjes moet dat hetzelfde gaan. Jong en oud werken samen. En spelenderwijs zijn ze aan het reken en plannen. ,,Misschien moeten we ook een kraampje op het schoolplein. Dan kunnen ze de oogst verkopen'', mijmert Biekmann verder. ,,Maar eerst moeten ze maar eens een brief gaan schrijven aan de ouderraad en om geld vragen om te investeren. Daar leren ze van.'' De kinderen ondertussen die hebben al wel ideeën. Wortels en komkommers, die komen er in ieder geval.