Lootjes trekken voor coffeeshop in Deventer

Duizenden in digitale wachtrij voor Jochems Deventer avond in Orpheus

13:14 De Deventer Schouwburg neemt volgend jaar Orpheus in Apeldoorn een avondje over. De mateloos populaire cabaretier Jochem Myjer houdt een Deventer avond in Apeldoorn. De kaarten zijn dinsdagochtend binnen een uur uitverkocht.