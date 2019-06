Louter lof voor nieuwbouwplan Geertruidentuin

Op de plek van het oude ziekenhuis verrijzen circa 224 woningen in een parkachtige omgeving. In deze nieuwbouwwijk blijft gemeentelijke monument, het MCD-gebouw behouden, evenals een monumentaal hekwerk en enkele karakteristieke bomen.

Draagvlak

De politiek toonde zich tijdens de raadstafel van woensdag unaniem enthousiast over het plan en het proces. Meermaals is de afgelopen jaren gesproken met omwonenden en is het plan vervolgens aangepast. Ligt er daarmee een plan dat aan ieders wensen voldoet? Nee, constateerde Jasper Buist (ChristenUnie), maar gelet op het doorlopen proces is wel voldoende draagvlak gecreëerd.

Verkeer

Is er dan helemaal geen kritiek? Eigenlijk niet, al zijn er bij bijvoorbeeld Annemiek Haven van GroenLinks wel wat zorgen over de verkeersafwikkeling. Zonder die zorgen weg te wuiven, haalde wethouder Liesbeth Grijsen in herinnering dat tot 2005 op deze plek een ziekenhuis was gevestigd met alle verkeersstromen die daarmee gepaard gingen.

Gehoor

Buurtbewoner Ger Suverkropp liet zich eerder in deze krant kritisch uit over de architectuur, materiaalkeuze en opzet. Volgens hem past dit plan prima in Colmschate of Almere, maar niet in een omgeving met veel historische bouw. Dit voorjaar liet ontwikkelaar Synchroon al weten niet van plan te zijn de ontwerpen nog verder aan te passen. Bewoners die dat per se wilden, konden alleen hun pijlen nog richten op de politiek, maar vonden daar dus geen gehoor.

