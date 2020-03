Lowlands, Deventer op Stelten, Defqon: gaan deze mega-evenementen vlak ná 1 juni nog wel door?

We zijn nog strenger voor elkaar en maken een praatje op afstand

In grote, drukke steden is het soms lastig om elkaar te ontlopen en komen de muren van een flatwoning eerder op je af dan in dorpen waar het 'ruim' wonen is. Het is daar zo mogelijk nog stiller op straat dan in de stad. Een praatje maken doen ze er echter ook graag. ,,Maar we zijn ons nu nóg meer bewust van de afstand die we moeten nemen."