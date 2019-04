Ludieke protestactie: ‘Bouw een dino voor het Speelgoedmuseum’ in Deventer

Vandaar de ludieke Dino-actie van Deventer Verhaal. Zij hoopt dat zoveel mogelijk mensen in het Speelgoedmuseum of thuis een dino gaan maken van bijvoorbeeld klei, hout, LEGO of papier. Daarna is het de bedoeling een foto van de dino op sociale media te plaatsen met de hashtag: #bouweendino. De makers van de mooiste exemplaren wordt gevraagd hun bouwwerk in bruikleen te geven voor een pop-up dino-tentoonstelling in het Speelgoedmuseum die dinsdag 30 april opent. Op www.speelgoedmuseumdeventer.nl/bouweendino worden alle ingezonden dino’s geplaatst. Na afloop van de tentoonstelling krijgt iedereen zijn of haar dino terug.