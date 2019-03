‘Luguber’ poppenbos in de kiem gesmoord door gemeente Deventer

Het poppenbos verscheen deze week ook op YouTube, in een video van Urbex Kaoclan. Zij bezoeken verlaten gebouwen door heel Nederland. In de video wandelen de makers vanaf de Deventerweg naar het bos rond de plek waar in het verleden een bedrijfspand stond. In het bos zijn zowel aangeklede als ‘naakte’ poppen te zien. Ook bungelt er een losse kop van een pop aan een touw.

Luguber

,,We vonden het tamelijk luguber en hebben de poppen daarna snel verwijderd’’, zegt woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer. Hij heeft geen idee wie de poppen in het bos aan de Deventerweg, nabij fastfoodketen McDonald's, heeft opgehangen. ,,Daar doen we verder ook geen onderzoek naar.’’

Volledig scherm Poppenbos in Deventer © Screenshot video

In de video is ook de Deventer vlogger Dennis Versluis te zien. Het is niet bekend of het om een 'stunt’ van het YouTube-kanaal gaat. Wel maakt Urbex Kaoclan regelmatig video's over Deventer en op hun website poseren drie mannen voor de Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles.

