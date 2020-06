Luieren als vijfdejaars zonder examen? Nee hoor! Jens (18) uit Deventer belegt in overzeese groeimarkten

Bui­ten-skatebaan Deventer komt er eindelijk, pas een jaar of vijf na de vraag: ‘maar de liefheb­bers zijn er nog!’

Zo'n vijf jaar nadat een groep skateboarders erom vroeg, krijgt Deventer zijn eigen skatebaan in de open lucht. Die moet er over twee jaar liggen, bij het ziekenhuis. De gemeente had wel 'wat pepers in de reet' mogen hebben, zeggen de liefhebbers. Maar de bedenkers van toen zijn er over twee jaar nog steeds, denkt de Deventer skatescene. ,,Er zijn skaters van 50 jaar, we zijn een blijvertje geworden."