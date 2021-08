Luizen zorgen in Deventer voor spekglad fietspad en veel valpartijen: fietsers en wandelaars gewond

Eag­les-fan Ton (79) bij Deventer stadion geweigerd om falend vaccinatie­be­wijs: ‘Als een kind wegge­stuurd’

25 augustus Speelt zijn Go Ahead Eagles eindelijk weer in de eredivisie, wordt hij geweerd bij de stadionpoort. Ton Klunder (79) kwam keurig met de CoronaCheck-app en zelfs zijn gele vaccinatieboekje naar de Adelaarshorst voor de eerste thuiswedstrijd van de Deventenaren, maar zijn QR-code was niet geldig. Dus werd hij net zo hard weer naar huis gestuurd.