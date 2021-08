Luuk Brouwers toont in halfuurtje zijn meerwaarde voor GA Eagles: ‘Wil spelen tegen Heerenveen’

video + update Aanrijding bij vechtpar­tij in Deventer; dader gaat er vandoor

5 augustus Een 21-jarige Deventenaar is in de nacht van woensdag op donderdag, tegen middernacht, aangereden op de Welle in Deventer. De dader is doorgereden. Er is gevochten op de straat, voor of na de aanrijding. De politie onderzoekt de toedracht.