Luxe aanbieder ouderenzorg Domus Magnus op de vingers getikt door IGZ

Bewoners van Domus Magnus, een keten van luxe verzorging- en verpleeghuizen met locaties in Deventer, Brummen en Warnsveld, kunnen binnenkort rekenen op specialistische zorg.

De zorgorganisatie die in totaal veertien locaties heeft in Nederland neemt deze medici in vaste dienst na kritiek van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ).

De toezichthouder constateert namelijk bij meerdere inspecties van locaties van Domus Magnus in Rotterdam, Amsterdam en Hilversum dat de faciliteiten van de gebouwen niet een veilige leefomgeving vormen voor ouderen met beperkingen. Daarnaast hebben de ingehuurde zorgverleners onvoldoende kennis over de gezondheidsproblematiek die kan spelen bij hun patiënten.

Verscherpt toezicht

Verder zijn cliëntendossiers niet volledig ingevuld waardoor verzorgend personeel geen goede inschatting kan maken van de gezondheidsrisico's bij de kwetsbare bewoners die aan hun verantwoording zijn toevertrouwd. Dit staat in de openbaar gemaakte brief van IGZ aan Domus Magnus.

IGZ vertrouwt er niet op dat deze problemen niet spelen bij de overige locaties. Zo stond de locatie Holland (in Baarn) 2016 al een half jaar onder verscherpt toezicht. Dat werd opgeheven nadat alle tekortkomingen door Domus Magnus waren weggewerkt.

Geleerde lessen

De zorgorganisatie beloofde de Inspectie om geleerde lessen op alle locaties door te voeren. Maar bij inspectie van de locaties in Rotterdam, Amsterdam en Hilversum in 2018 bleek dat daar niet veel van was terechtgekomen.

Daarom heeft IGZ Domus Magnus een aanwijzing gegeven die de zorginstelling verplicht om binnen zes maanden de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Als dat niet gebeurt kan de toezichthouder Domus Magnus een forse boete opleggen.

Zo ver gaat het niet komen, aldus de woordvoerder van Domus Magnus, Marieke Westerlaken. ,,We hadden deze plannen al liggen. En we zullen de verbeteringen bij al onze locaties doorvoeren, niet alleen bij de locaties die geïnspecteerd zijn. En dat zullen we centraal aansturen.''

Specialisten

Volgens Westerlaken was het concept van Domus Magnus oorspronkelijk bedoeld als luxe aanleunwoning met thuiszorg. Men huurt dan een appartement in een monumentaal pand waar je als bejaarde zelfstandig woont. Alleen zit daar maar tot een bepaald niveau zorg bij.

,,En dat voldoet niet meer. Inmiddels blijven meer ouderen langer thuis wonen waardoor de zorgvraag zwaarder wordt op het moment dat ze bij ons komen wonen. De IGZ classificeert ons daarom niet meer als thuiszorgorganisatie maar plaatst ons in de categorie van verzorging- en verpleeghuizen,'' zegt Westerlaken.