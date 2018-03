Luxe positie Gemeente Belangen in Voorst maakt smeden coalitie lastig

,,Er ligt best een ingewikkelde klus voor ons'', realiseert Gemeente Belangen-voorman Arjen Lagerweij zich na de door zijn partij overtuigend gewonnen verkiezingen in Voorst. Nu GB negen van de negentien zetels heeft, is de vraag welke partijen bereid zijn deel te nemen aan een coalitie met het machtige GB.

Op basis van de uitslag ligt het voor de hand dat GB een verbond probeert te smeden met VVD/Liberaal 2000. Deze partij heeft zijn vier zetels weten te consolideren en is na GB de grootste. In haar campagne heeft VVD/Liberaal 2000 vol de aanval gekozen tegen het plan voor een vele miljoenen kostend nieuw of vernieuwd 'gemeentepaleis'. GB gaat voor een sober en degelijk gemeentehuis dat voldoet aan de eisen van deze tijd en houdt de hand niet bij voorbaat op de knip. ,,Het ligt eraan wie het verst over de brug komt'', antwoordt Lagerweij op de vraag of het verschil in standpunten over het gemeentehuis onoverbrugbaar groot is.

Goed gevoel

Demissionair wethouder Lagerweij benadrukt dat GB zonder voorkeur de onderhandelingen ingaat. Hij wil eerst 'snuffelen' en met elke partij afzonderlijk het gesprek aangaan. ,,Het is ook een kwestie van een goed gevoel hebben bij elkaar.'' Bij Arend Jansen van Lijst Arend Jansen hoeft hij niet op de koffie te gaan. ,,Ik ga in de oppositie'', zegt de Twellonaar die voorheen in de CDA-fractie zat.

Komen tot een werkbare coalitie en goed met de raad kunnen samenwerken, is de insteek van Gemeente Belangen. Lagerweij: ,,We moeten ons als een coöperatieve partij blijven opstellen. Ik wil niet zozeer het onderste uit de kan. Als we nu onze hand overspelen dan keert dat zich vroeg of laat tegen ons. Bescheidenheid siert de mens, vind ik een mooi gezegde.''