Luxe seniorenwoningen gepland op locatie oude Univé-pand in Twello

Gerrit Nikkels, directeur van het Twellose bouwbedrijf, legt uit dat het de bedoeling is tot een cluster van drie en een cluster van vier patiowoningen te komen met een gemeenschappelijke binnentuin. Het bestaande groen is op (beeld)kwaliteit onderzocht en hetgeen dat als waardevol is aangemerkt, krijgen de toekomstige bewoners als gemeenschappelijk groen in hun bezit, zo is de gedachte. Zodra de initiatiefnemers over het nader uit te werken plan een akkoord hebben bereikt met de gemeente, gaan zij de buurt daarover informeren.