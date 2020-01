Luxe taartjes en chocolade: jonge chocolatier Cynthia vindt ‘toplocatie’ in Deventer

Bouwvakkers zijn druk bezig in het nog lege pand. Op de muren hangen roze briefjes met aanwijzingen. Cynthia staat in de toekomstige keuken van haar eigen zaak Rubia patisserie aanwijzingen te geven. Over ruim twee maanden moet de zaak open. ,,Zoals je ziet moet er nog veel gebeuren’’, vertelt ze tussen de bezigheden door. ,,Maar het wordt super mooi. Dit is een toplocatie. We zitten in de buurt van de duurdere restaurants. En daar passen we met ons Franse banket perfect tussen.’’