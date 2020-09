Maakt Ilona van slagerij De Groene Weg in Deventer de lekkerste gehaktbal van Nederland?

Omwonenden Beesten­markt in Deventer zijn verdeeld over nieuwe pleinbe­heer­ders: van ‘geweldig’ tot ‘nutteloos’

24 september Hoe rustig is het tegenwoordig op de Beestenmarkt in Deventer nu er dagelijks pleinbeheerders rondlopen? Omwonenden zijn verdeeld: de een is sceptisch, de ander vindt ze geweldig. Volgens hen wordt er nog steeds gedeald op de parkeerplaats, maar is er wel minder geluidsoverlast en samenscholing.