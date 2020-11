Maaltijdpakketten van ‘om de hoek’, Jolien van Es brengt ze met recept en al rond in Deventer en binnenkort ook in Apeldoorn

Het is hetzelfde principe als de maaltijddozen van bijvoorbeeld Hello Fresh, bevestigt Van Es. ,,Maar daar zit je vast aan een abonnement. Bovendien zijn de ingrediënten niet lokaal geproduceerd en niet altijd seizoensvolgend. Bij mij kun je per recept bestellen. Ik lever ook groentetassen en lokaal geproduceerd brood, kaas en zuivel. Ik maak gebruik van seizoensgroenten en zoveel mogelijk duurzame producten uit de directe omgeving van Deventer. Ik vind het belangrijk dat we op een gezonde manier omgaan met voeding en dat we alles zo dicht bij mogelijk halen.’’