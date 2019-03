Maarten (22) uit Wilp overleed bij ongeluk op A1: ‘Hij was thuis. Dat is het mooiste’

In MemoriamDe familie Lammers zit langs de kolk naast de boerderij in Wilp op de eerste stralende lentedag. Maar genieten van de zon kunnen ze niet. Hun Maarten is woensdag begraven, nog maar 22 jaar oud. Het huis staat vol bloemen en kratten vol kaarten. Kent moeder Dirrie de afzender niet, dan vriendin Maxime of broer Tom wel.

Maarten was vorige week dinsdag op de verkeerde plek. Op de A1 bij Holten, bij een klus van zijn werkgever. Als wegwerker wilde Maarten er wat van leren. Zijn eerste echte project zou de sluis bij Eefde zijn. Maar een veegmachine zag Maarten over het hoofd. ‘Wegwerker omgekomen op A1’, was het kille nieuws in de media.

Het is altijd al zoete inval in de boerderij, verscholen achter het dijkje op de Wilpse Klei. Iedereen is er welkom, maar je moet weten hoe je er moet komen. Maarten en zijn zus Suzan en broer Tom sleepten hele klassen mee naar huis, kampeerden in de wei en doken in de kolk. Dus Maarten moest mee naar huis, nadat hij overleden was. ,,Hij was thuis. Dat was het mooiste van deze week”, zegt zijn moeder. ,,Het mocht gezien zijn verwondingen helemaal niet. Maar we wilden het per se.”

Maarten Lammers was sinds september aan de slag als assistent-uitvoerder. De hele winter zat hij binnen, projecten voorbereiden. ,,Maar dat binnen zitten kon hij helemaal niet. Maarten was een natuurmens”, zegt vader Hendri. Maarten was een regelaar. Je hoefde hem maar één keer iets te vragen en het kwam goed. In de tuin van zijn ouderlijk huis werd de groentetuin steeds uitgebreider. ,,Hij had net ’s maandags nog mest erop gegooid.”

Toch koos de boerenzoon niet voor het boerenbestaan. ,,Misschien omdat hij een nierziekte had. Daar had hij nog geen last van, maar de kans was groot dat dat op termijn wel zou komen”, vertellen zijn ouders. ,,Maar altijd hielp hij hier, of bij mij op de boerderij iets verderop”, zegt broer Tom. Hij trok de laatste jaren steeds meer naar het boerenbestaan. ,,Ik kan me voorstellen dat hij daar ooit toch voor gekozen had”, denkt zijn vader nu.

Vriendin Maxime trekt de voeten op als een van de familieleden ‘kikker’ roept. Ze schiet in de lach. ,,Het stadse meisje met de boerenjongen. We waren in alles elkaars tegengestelde. Hij heeft me een keer op zijn rug van auto naar de boerderij getild. Ik durfde echt niet, al die beesten.” ‘Paddentrek’, duidt Dirrie. ,,Bóós dat Maarten was, dat ik niet durfde”, herinnert Maxime. De havo-liefjes van Het Vlier in Deventer waren bijna vijf jaar bij elkaar. En waar Maxime graag stappen wilde nemen, wilde Maarten graag nog sparen. ,,Maar hij heeft drie lagen haardhout hier tegen het huis liggen. Voor als hij ooit op zichzelf ging. Eerst gaf hij het aan Tom, maar toen zei ‘ie: ,,Ik ben gek ook”, vertelt Dirrie. ,,Wel tien kuub ligt er. Hij zat nooit stil”, vult Hendri aan.

De carnavalswagen van CV Laveloos die elk jaar mooier werd en waar elke vrije zondag in de winter aan gespendeerd werd, de koeien thuis, of de tuin: Maarten was altijd bezig. ,,Geen heilige”, weet zijn familie. Lachend verhaalt zus Suzan over de joint die hij trachtte te draaien in een koffiefilter. Of dat ‘ie naar Halt moest omdat z’n schoolkluisje vol nitraatvuurwerk bleek te liggen. ,,En hij hield ook van een biertje, en soms ook wel flink.”

Op weg naar het ziekenhuis in Enschede, waar Maarten na het ongeval naartoe was gebracht, bedacht Maxime dat het afscheid iets met Pampus moest zijn. De jongerensoos in Posterenk, waar Maarten ooit kind aan huis was. De familie kreeg alle medewerking: 2500 mensen hadden soms meer dan drie uur wachten in de rij over voor de condoleance. Van scholen, zijn werk, de hele Wilpse Klei: iedereen was er. In de kerk de volgende dag waren bijna vijfhonderd mensen. En de familie bracht Maarten zelf naar de kerk. ,,In de paardentram, met de tractor voorop, de hele Wilpse Klei over. Zo had Maarten het gewild.”

