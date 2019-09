Maatregelen in Deventer binnenstad tegen ‘irritante showriders’

Hoe ruzie over een militaire radar bij Apeldoorn de bouw van twee megawind­par­ken in Flevoland lam legt

19:00 De bouw van twee megawindparken in Flevoland gaat niet door zolang Defensie een militaire radar in Nieuw Milligen op de Veluwe gebruikt. Het Energieakkoord staat daardoor op lossen schroeven. ,,Dit baart zorgen, we voelen ons machteloos.”