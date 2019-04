Maatregelen na problematische zomer voor voetbalvelden in Deventer

Het Groenbedrijf kan deze zomer extra mensen inzetten als uitzonderlijke weersomstandigheden daarom vragen. ,,In principe doen we het met hetzelfde team, maar zetten meer mensen in als dat nodig is’’, zegt Jan Jette Donker, directeur van Het Groenbedrijf. Een betere communicatie is volgens hem echter van groter belang. ,,We moeten duidelijk naar elkaar zijn. Dus goed en op tijd aangeven wanneer wij het onderhoud kunnen uitvoeren en wij moeten aangeven wanneer we gaan sproeien. Duidelijk zijn dus: wat zij kunnen verwachten. Verenigingen hebben hier ook een belangrijke rol in. Ze moeten zorgen dat de velden leeg zijn als wij het onderhoud uitvoeren, zodat we er in één keer op kunnen.’’