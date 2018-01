Maatregelen tegen hardrijders op H.W. Iordensweg in Twello

Verdachte van omvangrijke zedenzaak in Deventer heeft enkelband en meldplicht

30 januari De 17-jarige jongen die in Deventer werd aangehouden op verdenking van het lastigvallen van 25 vrouwen is in afwachting van zijn rechtszaak vrijgelaten, maar zijn gangen worden wel gevolgd door een enkelband. Ook zijn er strikte afspraken gemaakt over zijn dagindeling.