Madelon verhuisde voor de liefde naar Deventer: 'Die kus in de parkeergarage bevestigde alles'

indebuurt.nlDeventenaren weten natuurlijk allang dat Deventer de moeite waard is om naartoe te verhuizen. In de reeks ‘Verhuisd voor de liefde’ spreken we mensen die ooit of juist kortgeleden hun koffers pakten en naar onze Hanzestad verhuisden voor hun grote liefde.

Madelon Hoeksma- Eshuis is geboren en getogen in Zoetermeer. Toch woont ze sinds december 2020 in Deventer, in Colmschate welteverstaan.

Ontmoet via app

Madelon (29) en Lucas (32) ontmoetten elkaar online. “Dat ging via de app Happn. Ik liep stage in Zutphen, waardoor ik Deventer passeerde. Het concept van Happn is gebaseerd op het feit dat je letterlijk elkaars wegen kruist en zo online in contact komt. Ik opende de app eigenlijk alleen als ik me verveelde, in de trein of ’s avonds in bed als ik niet kon slapen”, zegt Madelon.

Onafscheidelijk na eerste kus

Dat eerste contact bleek een schot in de roos. “Al snel wisselden we nummers uit en planden we een eerste date: sushi eten en wijn drinken in Utrecht.” Ze raakten niet uitgepraat. “We hebben heel veel raakvlakken. Zo heeft Luc Zuid-Afrikaanse roots en ik heb daar zelf een halfjaar stage gelopen. We komen uit hetzelfde soort milieu, zijn beide zorgzaam, ondernemend en speels”, legt Marloes uit. “Het voelde goed, de klik was er en de eerste kus in de parkeergarage na die date bevestigde dit van beide kanten. Vanaf die dag zijn we onafscheidelijk.”

Van Zoetermeer naar Deventer

Hoewel het stel Deventer op dat moment alleen kent van hun doorreizen, is het wel de stad waar ze samen hun leven opbouwen. “Lucas werkte in omgeving Deventer. Ik studeerde nog in Leiden. Ondanks de afstand reden we elke dag op en neer en uiteindelijk hebben we besloten om in mijn huis in Zoetermeer te gaan wonen”, vertelt Madelon. “In de zomer van 2019 raakte ik op vakantie in Frankrijk zwanger van ons eerste kindje, Noor. Een echte liefdes baby.”

“Hoewel ik een echt stadsmeisje ben, hadden we het idee om mijn huis te verkopen en te verhuizen naar Deventer. Nog zonder plan keken we zo nu en dan op Funda. Ik was verliefd geworden op een huis in Colmschate. Een wijk waar Luc echt niet wilde wonen, maar gelukkig heb ik hem kunnen overtuigen.”

Opvallende verschillen

Eind 2020 verhuisden Lucas en Madelon met hun negen maanden oude dochter naar Deventer. “Tot op de dag van vandaag ben ik super blij met deze keuze”, zegt Madelon. “Ik weet nog goed dat ik voor het eerst van ons huis samen met Noor lopend naar de Flora ging. Het viel mij op dat iedereen elkaar groet en er geen sociale druk is bij de kassa. Dat laatste was vooral wennen. Geen haast, maar uitgebreid praten met de caissière over de zus van de oma van de buurvrouw die van haar fiets zou zijn gevallen”.

“Of het wachten tot de tas van degene die voor je had afgetekend was ingepakt voordat er door werd gescand, het verbaasde mij. Nu kan ik er zo van genieten. Ik kom nog maandelijks in de randstad en betrap mezelf erop hoe druk ik het vind op de weg, in de winkel en hoe gehaast de mensen leven.”

Tweede kindje én huwelijk

Een jaar later was Madelon zwanger van hun tweede kindje, Ravi. “Ook vroeg Lucas me ten huwelijk op de Holterberg. Dat is een plek waar we ook hebben ‘gedate’ en Luc echt verliefd is geworden tijdens een romantische wandeling in de zon.”

Op 22-02-2022 trouwde het stel in Deventer. “Wat ik mis vanuit de randstad? De zee en mijn vriendinnen”, zegt Madelon. “Gelukkig ligt Deventer redelijk centraal en ben je binnen 1,5 á 2 uur in bijvoorbeeld Den Haag. Ook ben ik regelmatig bij leuke feestjes in Deventer te vinden met vriendinnen uit Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Ik ben helemaal ingeburgerd, werk bij Pactum kind en opvoedhulp & voor de gemeente. Ik heb al een leuk clubje sociale contacten hier opgebouwd en ik zie Noor en Ravi ontwikkelen, groeien, ontdekken en gelukkig zijn hier in het prachtige Deventer.”

Volledig scherm Madelon en Lucas verhuisden naar Deventer, trouwden er en kregen er hun zoon en dochter. Eigen foto. © Eigen foto.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Deventer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!