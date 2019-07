Magneetvissers vinden steeds vaker explosieven, bomexperts maken zich zorgen: ‘Dit gaat gegarandeerd een keer mis’

Met een harde knal spat de bom uiteen. Klodders klei vliegen de lucht in en komen veertig meter verderop in het IJsselwater terecht. Een krater van een meter diep blijft over op de plek waar experts van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) de Franse artilleriegranaat uit de Tweede Wereldoorlog hebben ingegraven.



Magneetvissers Angelo Mullekes en Dennis Versluis haalden het dodelijke explosief maandagavond boven water. Het projectiel kleefde aan de magneet waarmee ze aan het vissen waren in een zijtak van de IJssel bij Deventer. ,,Daar moet je geen vijf meter vandaan staan, dan is het afgelopen met je”, zegt Mullekes, terwijl hij de ontploffing op camera vastlegt.



,,Of ik schrok? Hou op, schei uit, het hart zat me in de keel”, zegt de rad pratende Mullekes. ,,Toen we zagen dat het om een bom ging, schakelden we gelijk de politie in. Die reageerde eerst geïrriteerd, maar nam het wel serieus. De volgende ochtend kwam de EOD.”