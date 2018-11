Mailexplosie Saxion opgelost

Go Ahead Eagles verliest kansloos van zakelijk Ajax

31 oktober Go Ahead Eagles kon in de Johan Cruijff Arena een halfuur aardig meekomen met Ajax. Enkele slordigheden in het spel van de Deventer ploeg werden echter hard afgestraft. De Amsterdammers maakten voor rust al het verschil met twee treffers en bepaalden in de tweede helft de eindstand op 3-0 in de tweede ronde van de KNVB-beker.