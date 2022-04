Makelaar geeft deelauto cadeau bij het kopen van huis in Deventer straat

Dat de huizen verkocht worden, daar is makelaar Theo Postma niet bang voor. Nieuwbouw op inschrijving, 80 vierkante meter met twee slaapkamers, vlakbij het station en de stad: daar zijn wel gegadigden voor in deze verkopersmarkt. ,,Ik weet geen andere projecten waarbij een auto aangeboden wordt. Dit is best uniek. Rond 2008 was er ook een periode dat auto's in de strijd gegooid werden.’’