Mallen van actie voor fietsverlichting gedumpt in Deventer: ‘Dit is duurder dan boete voor geen licht’

De politie reageerde al snel met de mededeling uit te gaan zoeken of de achtergelaten mallen van de politie zelf afkomstig zijn. De actie is namelijk ‘een samenwerking met verschillende partners en niet alleen van de politie’, viel in de reactie te lezen.

Raadsel

Inmiddels is het vier dagen later, maar heeft de politie nog geen duidelijkheid over wie hier in de fout ging. ‘Ik heb het hier nogmaals nagevraagd, maar het is ons niet bekend dat dit bij ons vandaan komt’, reageert een politiemedewerker op vragen van de Stentor. ‘Het is een samenwerking van verschillende partners en scholen Het is dus voor ons ook nog een raadsel hoe dit kon gebeuren.’ Het afval is na de melding opgeruimd, meldt de politie.