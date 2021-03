Mamma mia, ook deze nieuwbouw komt in Havenkwartier! En Bella Macchina verhuist mee

Zelfs het Rode Dorp in ‘Moskou aan de IJssel’ laat de PvdA vallen

21 maart Het Rode Dorp in Deventer dankt haar naam aan de rode daken van de huizen in de wijk. De bewoners stemden ook jarenlang rood: de PvdA was er steevast de grootste. Maar samen met de rest van ‘Moskou aan de IJssel’ heeft de volkswijk van Deventer de partij massaal laten vallen. ,,Het is nu allemaal PVV’’, zegt Gerda Pieters, die de socialisten nog wel trouw is gebleven. ,,Als je hier zegt dat Wilders niks is, heb je ruzie.”