Man (21) gewond bij steekincident in Deventer, politie houdt Deventenaar (41) aan

Bij een steekincident in de omgeving van de Kuiperstraat in Deventer vanmiddag is een 21-jarige man uit Deventer lichtgewond geraakt. Een 41-jarige Deventenaar is aangehouden. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen, de zaak is in onderzoek.