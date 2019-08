Man (21) zwaargewond na mishandeling bij IJssel in Deventer

Een 21-jarige man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij de IJssel in Deventer. Het slachtoffer werd op een parkeerplaats aan de Worp-zijde van de rivier door meerdere personen toegetakeld.

Het incident vond omstreeks 20.30 uur plaats. Op de pas aangelegde parkeerplaats op De Worp, nabij het pontje, werd de 21-jarige man uit Deventer belaagd. Het slachtoffer liep dusdanig lichamelijk letsel op, dat hij naar het ziekenhuis moest.

De politie is nu op zoek naar getuigen om helder te krijgen wat er precies is gebeurd en wat er aan de mishandeling vooraf ging. Het is nog onduidelijk of er al verdachten zijn aangehouden.

Politiewoordvoerster Jennifer Schoorlemmer kan weinig antwoorden verstrekken op vragen naar aanleiding van het incident. ‘Er is nog niet veel meer te vertellen over deze zaak. We kunnen nog niets zeggen over de toedracht en aanleiding, dat wordt allemaal nog onderzocht.’