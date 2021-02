Man (24) uit Klarenbeek opgepakt voor plaatsen racistische leuzen in Apeldoorn

Judas-rol in The Passion past naadloos in spiritueel jaar van Devente­naar Rob Dekay: ‘Bizar, toch?’

18 februari Na zijn glansrijke vertolking van de bedrieger in Wie is de Mol? neemt Rob Dekay (34) dit jaar opnieuw de rol van verrader in voor een miljoenenpubliek. De singer-songwriter uit Deventer kruipt op Witte Donderdag in de huid van Judas tijdens het televisiespektakel The Passion van KRO-NCRV. Publiek zal er op 1 april in Roermond niet zijn. ,,Al kan de stilte juist voor extra impact zorgen.”