Man (24) verdronken in Singel voor station Deventer

Deze fikse boetes kun je op het water krijgen

Stel je voor: tijdens een rondje varen bij Deventer wil je een duik in het water nemen. Je ziet een mooi plekje vlakbij een brug. Hup, aanmeren en badderen maar. Think again! In de buurt van een brug zwemmen is namelijk verboden. Zo zijn er meer regels waar je je op het water aan moet houden. Doe je dit niet, dan kun je een flinke boete krijgen.

26 augustus