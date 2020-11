Man (31) raakt gewond bij blussen brand in Deventer bedrijfspand waarin hij ligt te slapen

Invaliden­toi­let sneuvelt bij opknap­beurt Vogelei­land: ‘Dat kan toch niet, wij hebben ook hoge nood’

6 november Bijna 3 ton steekt de gemeente Deventer in de langverwachte opknapbeurt van het Vogeleiland. Maar het gehandicaptentoilet dreigt te sneuvelen. Deventenaren met een handicap trekken aan de bel. ,,We zijn echt niet zielig, maar dit is weer een voorbeeld dat onze doelgroep wordt vergeten. Wij hebben ook hoge nood.”