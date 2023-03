Man (38) aangehouden in Deventer na conflict in relationele sfeer

Vlaggen weer omdraaien na verkie­zings­winst BBB? ‘Ik hoop mannetje of tien te mobilise­ren’

Hoe hangt de Nederlandse vlag erbij na de verkiezingen? Na de monsterzege van de BoerenBurgerBeweging (BBB) kan de rode baan, in elk geval tijdelijk, weer bovenaan, vinden de boerenactiegroepen. Veel boeren geven er gehoor aan, maar lang niet iedereen in de achterban is overtuigd: ,,We zijn er nog lang niet.’’