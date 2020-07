Man (38) uit Bathmen opgepakt voor drugslab in Zeeland

Een 38-jarige man uit Bathmen is opgepakt voor betrokkenheid bij een drugslab in Zeeland.

Het drugslab werd aangetroffen in Sluis, maar tijdens de ontdekking was het lab niet meer in gebruik. Vermoedelijk werd het eerder gebruikt voor de productie van chrystal meth.

Een onderzoek naar de betrokkenen van het drugslab leidde tot een aantal doorzoekingen. Dat gebeurde in een woning in Arnhem, Eck en Wiel, Bathmen, Beneden Leeuwen en een bedrijfspand in Tiel. Naast de inwoner van Bathmen werden ook twee mannen van 20 en 49 uit Beneden Leeuwen en een 31-jarige man en 23-jarige vrouw uit Arnhem opgepakt. De verdachten zijn aangehouden op verdenking van productie van synthetische drugs.

Voertuigen

Bij de doorzoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen, waaronder voertuigen en administratie. In Zeeland is de locatie ontmanteld.

Het onderzoek startte ongeveer een jaar geleden nadat er bij de regionale recherche in Oost-Nederland informatie binnenkwam via het Team Criminele Inlichtingen.