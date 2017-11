Man (39) die zorggelden van cliënten uit Deventer en Borculo wegsluisde voor de rechter

Etty Hillesum Centrum beraadt zich over erefunctie in opspraak geraakte Gosschalk

6:00 De raad van toezicht van het Etty Hillesum Centrum in Deventer gaat zich beraden over de positie van de in opspraak geraakte Job Gosschalk. De in Deventer getogen film- en televisieproducent vervult een erefunctie als lid van het comité van aanbeveling van de organisatie. Zijn naam is recentelijk door meerdere mannen genoemd in de MeToo-discussie.