Man (52) opgepakt voor autobranden in Deventer in nieuwjaarsnacht

Een 52-jarige man uit Deventer is vanmorgen in zijn huis in het Rode Dorp in Deventer opgepakt op verdenking van het in brand steken van meerdere auto's in de nieuwjaarsnacht. Hij werd door buurtbewoners herkend op camerabeelden die de politie verspreidde.

De man zit nu vast voor een autobrand in de Ooievaarstraat. Op camerabeelden is duidelijk herkenbaar iemand te zien die de gril van een Suzuki Alto aansteekt. Later brandden nog drie auto's in de buurt uit. De politie onderzoekt of de man daar ook verantwoordelijk voor is. Daarover wordt hij nu verhoord.

Identiteit niet achterhaald

Hoewel de man duidelijk te zien is op de camerabeelden, kon de politie in eerste instantie niet achterhalen wie de man is. Eind januari werden de beelden vertoond in het opsporingsprogramma van RTV Oost. Daarop werd hij herkend door buurtbewoners, die de politie tipten. Daarop kon de man vanmorgen worden aangehouden.

Slachtoffer Ronnie Salarie, die zijn schildersbus in vlammen zag opgaan, deelde de beelden al zelf voordat de politie dat deed. Hij hield ze ruim drie weken voor zich, maar publiceerde ze op Facebook toen er weinig schot in de zaak leek te zitten.

Woongroep geëvacueerd

Door de autobranden aan de Ooievaarstraat moesten bewoners van de woongroep het Wereldhuis in allerijl geëvacueerd worden. De hitte van de twee brandende auto’s, geparkeerd voor het pand, werd zo hoog dat de ruiten naast de slapende mensen dreigden te springen.

Opmerkelijk was dat een dag na het vertonen van de beelden in Onder de Loep van RTV Oost nog twee auto's in dezelfde buurt in vlammen opgingen. Dat gebeude in de Adelaarstraat en de Tabakdwarsstraat. Of de opgepakte verdachte daar iets mee te maken heeft, wordt nog onderzocht.

Moeilijk onderzoek

De politie is uiteraard zeer tevreden met de vangst. ,,Een autobrand heeft altijd veel impact op de eigenaar en de buurt. Eventueel bewijsmateriaal gaat bijna altijd verloren met de brand", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. ,,Daardoor zijn het altijd moeilijke onderzoeken en dan is het mooi dat je iemand op deze manier te pakken krijgt.”

In Deventer woedden vorig jaar bijna 40 autobranden. Daarvoor zijn nooit daders opgepakt.

