Man (53) uit Deventer valt door de mand bij controle en leidt politie naar loods met 2,8 miljoen sigaretten

De man viel door de mand tijdens een controle van de politie op maandag 20 maart. In zijn auto werden een aantal sloffen sigaretten zonder het benodigde accijnszegel aangetroffen, waarna de Douane werd ingeschakeld. Die vond een adres in de auto, die leidde naar de twee opslagruimtes in Deventer. Daar werd nog dezelfde dag een inval gedaan, met als resultaat de vondst van de partij van 2,8 miljoen sigaretten. Die zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

De 53-jarige chauffeur is aangehouden voor de smokkel en de FIOD - de opsporingsdienst van de belasting - doet strafrechtelijk onderzoek. Volgens woordvoerder Wietske Visser is hij enige verdachte en zijn verdere arrestaties niet waarschijnlijk.

Middelgrote vangst

Van de omvang van de vondst verblikt of verbloost ze niet. ,,Middelgroot’’, kwalificeert ze hem. Grote vangsten lopen in de tientallen miljoenen sigaretten, zoals vorig jaar november toen er in Breda 30 miljoen sigaretten werden gevonden.

Het illegale verkopen van sigaretten wordt als een misdrijf beschouwd. Het leidt volgens de FIOD tot oneerlijke concurrentie, er worden criminele vermogens opgebouwd en de schatkist loopt inkomsten mis.

Zeven ton

Desondanks blijft de handel aanlokkelijk, met name vanwege de grote prijsverschillen met buurlanden. Douane en FIOD namen in 2021 ruim 227 miljoen illegale sigaretten, 164.000 kg tabak en 44.500 kg aan waterpijptabak in beslag. Goed voor zo’n 107 miljoen euro aan accijns. Als de sigaretten uit Deventer op de markt zouden zijn gekomen, zou de schatkist circa 700.000 euro zijn misgelopen.

