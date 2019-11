Man aangehouden voor bedreiging Stentor-columnist Özcan Akyol uit Deventer

Om achter de gegevens van de anonieme Twitteraar te komen werd via Google een rechtshulpverzoek in Amerika gedaan. Een paar weken geleden ontving de recherche gegevens waarmee de identiteit van een 30-jarige man uit Amsterdam werd achterhaald. De Amsterdammer werd vanmorgen aangehouden en door de politie is een doorzoeking in zijn woning gedaan. Daarbij zijn goederen in beslag genomen. Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff kan niet vertellen waar het precies om gaat. ,,Het zijn in ieder geval goederen die ons moeten helpen om de waarheid boven tafel te krijgen.’’