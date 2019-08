Man botst hard tegen boom in Wilp, maar wil niet mee met ambulance

Honderden hotels er bij in 10 jaar, maar alleen met meer kwaliteit houdt groei in Oost-Nederland aan

7:35 Nederland heeft er in tien jaar tijd 2000 hotels bij gekregen, waarvan een kleine 200 in Oost-Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens Gerard Gielen, gespecialiseerd in de capaciteitsmanagement van hotels en bungalowparken, is de maximale capaciteit nog niet bereikt. Personeelstekort en achterblijven in kwaliteit kan de groei van hotels in Oost-Nederland echter nekken.